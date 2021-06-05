حادثتان أثارت الرأي العام في المملكة الأسبوع الماضي

الوكيل الإخباري - شهدت المملكة ، يومي الأربعاء والخميس المنصرمين ، حادثتين أثارت الرأي العام ، إحداهما وقعت بالعاصمة عمان ، والأخرى في محافظة المفرق .

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ففي محافظة المفرق، تعرضت سيدة ثلاثينية الأربعاء المنصرم للسقوط ، من الطابق الثاني من منزلها.

وقال المصدر - حينها - ان السيدة ادّعت بأن زوجها قام بإلقائها من الطابق الثاني .

وقد أثارت الحادثة تساؤلات من قبل الأردنيين ، على وقع استهجانهم لما قام به الزوج .

وفاة إثر مشاجرة في عمان

وفي عمان ، توفي ثلاثيني مساء الخميس، إثر مشاجرة وقعت في منطقة جبل الزهور.



ولفت المصدر- حينها - أنه تم إسعاف الشاب إلى مستشفى البشير الحكومي ، إثر تعرضه للضرب من قبل ثلاثة أشخاص، ما أدّى إلى وفاته .



وأشار، إلى أن الأجهزة الأمنية تحركت للمكان وتم التعرف على الفاعلين وتم ضبطهم واصطحابهم إلى المركز الأمني ، للوقوف على الجريمة .