السبت 05-06-2021
الوكيل الاخباري

تقرير الدفاع المدني خلال الـ 24 ساعة الماضية

غرد للأردن الذي تتمناه .. لوطن مثالي

' الخارجية ' تعلق على الإفراج عن أردني من سجون الاحتلال

مأدبا: تحويل 7 محطات مياه للقضاء

مصرف لبنان يلزم البنوك بصرف 400 دولار للعملاء شهريًا

روسيا تدعم سلاح البحرية في جيشها بسفن جديدة متعددة الاستخدامات

حادثتان أثارت الرأي العام في المملكة الأسبوع الماضي

بعد 20 عاما ونصف .. سلطات الاحتلال تفرج غدا عن أقدم الأسرى الأردنيين

لأول مرة في المملكة .. 207 آلاف متقدم لاختبار الثانوية العامة

أسعار الذهب السبت 5/6/2021

السبت، 05-06-2021 10:58 ص

في المفرق وعمّان

حادثتان أثارت الرأي العام في المملكة الأسبوع الماضي

ترقب
منظر عام للعاصمة عمان


الوكيل الإخباري - شهدت المملكة ، يومي الأربعاء والخميس المنصرمين ، حادثتين أثارت الرأي العام ، إحداهما وقعت بالعاصمة عمان ، والأخرى في محافظة المفرق .

اضافة اعلان
 

ففي محافظة المفرق، تعرضت سيدة ثلاثينية الأربعاء المنصرم للسقوط ، من الطابق الثاني من منزلها.

وقال المصدر - حينها - ان السيدة ادّعت بأن زوجها قام بإلقائها من الطابق الثاني .

 

وقد أثارت الحادثة تساؤلات من قبل الأردنيين ، على وقع استهجانهم لما قام به الزوج .

 

وفاة إثر مشاجرة في عمان 

وفي عمان ، توفي ثلاثيني مساء الخميس، إثر مشاجرة وقعت في منطقة جبل الزهور.


ولفت المصدر- حينها - أنه تم إسعاف الشاب إلى مستشفى البشير الحكومي ، إثر تعرضه للضرب من قبل ثلاثة أشخاص، ما أدّى إلى وفاته .

وأشار، إلى أن الأجهزة الأمنية تحركت للمكان وتم التعرف على الفاعلين وتم ضبطهم واصطحابهم إلى المركز الأمني ، للوقوف على الجريمة .

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
الدفاع المدني

تقرير الدفاع المدني خلال الـ 24 ساعة الماضية

1 (18)

غرد للأردن الذي تتمناه .. لوطن مثالي

وزاره الخارجيه وشؤون المغتربين

' الخارجية ' تعلق على الإفراج عن أردني من سجون الاحتلال

142477338715647_1_1

مأدبا: تحويل 7 محطات مياه للقضاء

س.jpeg

بعد 20 عاما ونصف .. سلطات الاحتلال تفرج غدا عن أقدم الأسرى الأردنيين

التربية

لأول مرة في المملكة .. 207 آلاف متقدم لاختبار الثانوية العامة

أخبار متعلقة
لقاح

المفرق: 56 ألف شخص تلقوا لقاحات كورونا

محكمة

مدعي عام إربد يسند عدة جرائم لمطلق إشاعة كاذبة حول لقاح كورونا

d-469-اخبار-الاردن-مخالفة-6-محال-تجارية-لم-تلتزم-التسعيرة-الحكومية-في-المفرق

المفرق: 37 مخالفة لمحال تجارية لم تلتزم بالأسعار

333444

زراعة المفرق: تجهيز قسم المختبرات النباتية ومحجر صرة البيطري العام الحالي

5202120135745918704798

رفع عقوبة شخص كرَّر السَّرقة إلى 6 سنوات في المفرق

IXFRD8HJNwqDBq9kxIIZV5drcZ0UazUHYJzcF96i

تحديد مواقع اقامة صلاة عيد الفطر في المفرق