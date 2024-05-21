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الثلاثاء، 21-05-2024 03:50 م

خبراء يطالبون بشمول عمال المنصات الرقمية بالضمان الاجتماعي

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الوكيل الاخباري- طالب خبراء بضرورة تطوير أدوات تأمينية ملائمة وفعالة لشمول العاملين عبر المنصات الرقمية في الضمان الاجتماعي وتمتعهم بالتأمينات كافة التي توفرها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

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جاء ذلك خلال جلسة عقدها مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية مع خبراء في مجال سوق العمل والحماية الاجتماعية، لمناقشة كيفية شمول العاملين عبر المنصات الرقمية في مظلة الضمان الاجتماعي.


وقالت مديرة مركز العدل للمساعدة القانونية، هديل عبد العزيز، إنه رغم مساهمة المنصات الرقمية في توفير فرص عمل لقطاعات واسعة من الشباب المتعطلين عن العمل والباحثين عن عمل إضافي، إلا أن بعضهم يواجهون تحديات عديدة، وبخاصة انعدام الحمايات الاجتماعية (الضمان الاجتماعي).


وبينت أن قطاع المنصات الرقمية يتوسع بشكل مستمر، ما يتطلب تعزيز شروط العمل فيه وضمان استدامته، لما له من آثار إيجابية على معدلات البطالة والاقتصاد.


في حين، قال مدير مركز الفينيق، أحمد عوض، إن نحو 25 ألف شخص يعملون في منصات توصيل الطعام، 11600 سائق في منصات نقل الركاب المرخصة، بالإضافة إلى 11 ألف يعملون في منصات رقمية من المنزل بالترجمة والبرمجة والتصميم وغيرها.
ودعا إلى تطوير أدوات تأمينية تضمن شمول هذا العدد الكبير من العاملين والعاملات بمظلة الضمان الاجتماعي بما يتلاءم مع طبيعة عملهم.

 




 

 


 

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