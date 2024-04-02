الثلاثاء 02-04-2024
الوكيل الاخباري
 

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الثلاثاء، 02-04-2024 08:52 م

رئيس الوزراء: لا أحد يستطيع أن يزاود على مواقف الأردن

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الوكيل الاخباري- قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الثلاثاء، إن "لا أحد يستطيع أن يزاود" على مواقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثَّاني ووقوفه مع مختلف القضايا العربيَّة العادلة وفي مقدِّمتها القضيَّة الفلسطينيَّة.اضافة اعلان


جاء ذلك خلال رعاية الخصاونة إطلاق النُّسخة الثَّانية من مبادرة البنوك لدعم جهود وزارة التَّنمية الاجتماعيَّة.

الخصاونة قال إن القطاع المصرفي وجميع البنوك في الأردن "يستحقُّون الشُّكر والثَّناء على هذه المبادرة التي يُنفق كلُّ فلس منها في مكانه الصَّحيح في إطار المسؤوليَّة المجتمعيَّة واستجابة لحاجات مجتمعيَّة مُلحَّة".

 




 

 


 

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