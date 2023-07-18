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الثلاثاء، 18-07-2023 11:49 ص

رئيس الوزراء يزور قاعات التوجيهي - صور

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الوكيل الاخباري - أكد رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الثلاثاء، أهمية مرحلة الثانوية العامة (التَّوجيهي) كمسار موجِّه لمستقبل الطَّلبة الأكاديمي والعملي.

وخلال تفقده لقاعات امتحان التوجيهي في محافظة المفرق، أكد حرص الحكومة على تطوير مرحلة الثانوية العامة بما يتناسب مع أهميِّتها ويلبِّي الطُّموحات ومتطلَّبات التَّحديث.

وتفقَّد الخصاونة سير امتحانات الثَّانوية العامَّة (التَّوجيهي) في قاعتين للذُّكور والإناث في المفرض مشيدا بدور كوادر وزارة التَّربية والتَّعليم التَّدريسيَّة والإداريَّة في ضمان حُسن سير الامتحانات والكفاءة العالية في متابعتها والإشراف على جميع مراحلها.

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