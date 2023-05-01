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الإثنين، 01-05-2023 02:35 م

رئيس جامعة اليرموك يهنئ بعيد العمال

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الوكيل الإخباري- هنأ رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد، أسرة الجامعة بمناسبة عيد العمال، وتقدم بالتهنئة والتقدير من كافة العاملين في الجامعة الذين يعملون بإخلاص وتفانٍ كبير أجل تعزيز ازدهار وتطور جامعة اليرموك التي تعد من المؤسسات الوطنية الرائدة، متمنيا أن يبقى أبناء اليرموك الأوفياء على اختلاف مواقعهم مدركين لأهمية قيمة العمل المشترك وتضافر الجهود من أجل سطر قصص النجاح.

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كما أعرب عن تقديره للجهود التي بذلها كل من عمل في جامعة اليرموك منذ نشأتها وأجزلوا العطاء لتبقى اليرموك منارة تشع علما وتميزا على المستوى الوطني والدولي.


وتمنى مسّاد الخير والصحة والسلامة لأبناء الأردن وبناته في جميع مواقعهم، وأن يبقى وطننا الأردن مركزا لإعداد القدرات وواحة أمنٍ وبناء وعطاء في ظل راعي المسيرة جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم.

 




 

 


 

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