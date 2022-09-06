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الثلاثاء، 06-09-2022 08:47 م

سلطة البترا : الحملة ضد المخالفات في الموقع الأثري مستمرة

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الوكيل الاخباري - كشف رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا سليمان الفرجات، الثلاثاء، عن وجود مظاهر عديدة ومخالفات تؤثر على تجربة السائح في الموقع الأثري وعلى الموقع الأثري نفسه ظهرت في الخمس سنوات الأخيرة.

وقال لـ "المملكة" إن "من هذه المخالفات إجبار السياح على دفع مقابل صعود لبعض المطلات وخاصة المطلات التي توجد أمام الخزنة وفي حال عدم التزام البعض بدفع البدل تكون هناك ردود فعل عنيفة".

"الجهات الأمنية ألقت القبض الاثنين والثلاثاء على عدد جديد من الأشخاص الذين يقدمون خدمة الأدلاء السياحيين دون ترخيص" بحسب الفرجات.

وأضاف أن الحملة التي تنفذها بالتعاون مع الأجهزة الأمنية مستمرة، وليس هدفها "قطع أرزاق الناس" موضحاً أن السلطة ستوفر بدائل مجزية للمجتمع المحلي وخاصة للمخالفين.

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