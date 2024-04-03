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الأربعاء، 03-04-2024 12:22 ص

صحفي من غزة يوجه مناشدة عبر الوكيل

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - يناشد الصحفي مازن البلبيسي من قطاع غزة الجهات المعنية في المملكة لعلاج والده المريض بالسرطان منذ 3 أعوام .

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وقال البليسي لموقع الوكيل الاخباري انه والده كان يتلقى علاجه في مستشفيات قطاع غزة ورام الله، وفي يوم 26 يناير تم سفره مع مرضى السرطان ومنذ ذلك الحين هو متواجد في مساكن السبيل مع عدد من المرضى أمثاله وعددهم 20 .

 

واضاف البلبيسي : "والدي حالته الصحية تتدهور وأنا أخشى على حياته بعد أن كان في السابق هناك تقدم إيجابي في العلاج بحمد الله، ومنذ مغادرة قطاع غزة وأيضاً منذ بداية الحرب لم يتلقى والدي أي علاجات أو حتى فحوصات وحالته تتدهور ولا أحد يستجيب، حيث تم وضعهم في هذه المساكن على أمل نقلهم على أي دولة عربية ولكن دون جدوى " .


وفي نهاية حديثه قال البلبيسي : "أناشدكم واستصرخكم المساعدة في إنقاذ والدي ونقله للعلاج بمستشفيات المملكة، أملي بكم كبير وكبير جداً أهلنا وربعنا وشعبنا في الأردن أثق بكم لمساعدتنا بإنقاذ حياة والدي الموجود منذ أكثر من 70 يوم دون علاج في مدينة العريش المصرية ينتظر فزعتكم وأنتم أهل النخوة" .

 

رقم هاتف الصحفي مازن البلبيسي : 972599215328+

 

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