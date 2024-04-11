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الخميس، 11-04-2024 09:22 م

عجلون: جولات رقابية للتأكد من إدامة الخدمات العلاجية والصحية

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الوكيل الإخباري - نفذ فريق الرقابة في مديرية صحة محافظة عجلون، اليوم الخميس، جولات للتأكد من الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين.

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وقال مدير صحة المحافظة الدكتور زياد المومني إن الجولات الرقابية تأتي ضمن الخطة التي وضعتها المديرية خلال عطلة عيد الفطر من أجل التأكد من جودة الخدمات الصحية وتوفر الأدوية، مبينًا أنه تم زيارة عدد من المراكز الصحية ومستشفى الإيمان الحكومي.


وأشار إلى أنه بالتعاون مع الجهات والمؤسسات المعنية، يتم بشكل مستمر تنفيذ جولات رقابية على المحال التجارية ومحطات بيع المياه الصحية، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية.

 




 

 


 

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