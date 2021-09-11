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عجلون : ندوة حوارية للتوعية بأسباب الطلاق وآثاره السلبية

السبت، 11-09-2021 04:54 م

عجلون : ندوة حوارية للتوعية بأسباب الطلاق وآثاره السلبية

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الوكيل الاخباري - نظم ملتقى الشفا بالتعاون مع كلية عجلون الجامعية ودائرة قاضي القضاة في قاعة الكلية، اليوم السبت، ندوة حوارية بعنوان "ظاهرة الطلاق في المجتمع الأردني الأسباب والحلول"، بحضور النائب خلدون الشويات ومدير الثقافة سامر فريحات وعدد من الفعاليات.

وقال عميد الكلية الدكتور حامد الدعوم إن ظاهرة الطلاق في الأردن تحتاج إلى القراءة والتفسير والتحليل والوقوف عند مؤشراتها لما لها من تأثير سلبي على البناء الاجتماعي وديمومته واستمرارية الأسرة الصالحة القادرة على إنشاء جيل صالح.

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