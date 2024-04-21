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الأحد، 21-04-2024 03:00 م

عقل يرجح ارتفاع أسعار المشتقات النفطية 1-2% للشهر المقبل

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الوكيل الإخباري - رجح الخبير النفطي هاشم عقل ارتفاع أسعار المشتقات النفطية محليا بنسب متفاوتة بين 1-2% في تسعيرة الشهر المقبل.اضافة اعلان


وقال عقل لـ"الوكيل الإخباري"، إن أسعار النفط عالميا ارتفعت خلال الأسبوع الأول والثاني من نيسان الحالي، فيما تراجعت قليلا في الأسبوع الثالث وذلك بسبب التطورات العسكرية بين إيران وإسرائيل وتأثير الأحداث الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وأضاف أن أعلى سعر وصل له النفط خلال الأحداث الأخيرة كان 94 دولارا للبرميل، فيما يبلغ سعر البرميل اليوم 87 دولار، لافتا إلى أن الأسعار حاليا هي أعلى مما كانت عليه خلال الشهر الماضي.

وأشار عقل إلى أن الرد الإسرائيلي الناعم على هجوم إيران كان سببا في تراجع حدة ارتفاع أسعار النفط عالميا، وهو ما سينعكس أيضا على تسعيرة المحروقات للشهر المقبل.

وكانت قررت الحكومة الشهر الماضي تخفيض سعر الديزل ليصبح 730 فلسا/ لتر، ورفع سعر بيع البنزين أوكتان 90 ليصبح 940 فلسا/ لتر، ورفع سعر بيع البنزين أوكتان 95 ليصبح 1175 فلسا/ لتر، مع الإبقاء على أسطوانة الغاز المنزلي عند 7 دنانير.

 




 

 


 

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