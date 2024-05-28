علان يتوقع ارتفاع الطلب على الذهب محلياً

الوكيل الاخباري - براءة الشلالدة

توقع نقيب أصحاب الحلي والمجوهرات ربحي علان ارتفاع الطلب على شراء الذهب مع اقتراب موسم الأعراس والمناسبات الاجتماعية وعودة المغتربين .

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وقال علان لـ"الوكيل الإخباري"، إن الإقبال حالياً بالأسواق المحلية طفيف برغم استقرار أسعار الذهب خلال الثلاثة أيام الماضية عند 47.4 ديناراً للغرام عيار 21 .



وأشار أن الطلب سيزداد مع بدء موعد موسم الأعراس على الاطقم وليرات الذهب، مشيراً أن التجار يعمدون في هذه الفترة إلى توفير هذه القطع مراعاة لكافة الشرائح ونظرا لاختلاف القوة الشرائية للمواطنين.



وجدد علان تحذيره من العروض الوهمية على أسعار الذهب وخاصة في الفترة الحالية، لافتا إلى أن أسعار الذهب ترتبط بالأسعار العالمية ولا مجال فيها للعروض أو التخفيضات.

