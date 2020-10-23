الجمعة 23-10-2020
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الجمعة، 23-10-2020 01:25 م

عودة الحظر الشامل بعد انتهاء الساعة المخصصة لأداء صلاة الجمعة

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الوكيل الاخباري - عاد الحظر الشامل للسريان في جميع مناطق المملكة بعد انتهاء الساعة المخصصة لأداء صلاة الجمعة.

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وقررت الحكومة يوم امس الخميس السماح للمصلين بأداء صلاة الجمعة في المساجد ضمن إرشادات وتدابير صحية منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد.


وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة علي العايد، إن أمر الدفاع 19 يشير إلى أن الوصول إلى المساجد لأداء صلاة الجمعة خلال الحظر الشامل المقرر سيكون سيرا على الأقدام ولمدة ساعة واحدة.


وقال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، خلال إيجاز صحفي في رئاسة الوزراء، إن الذهاب إلى المساجد سيكون سيرا على الأقدام لمدة ساعة واحدة فقط (12:15 -01:15 مساءً).

 

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