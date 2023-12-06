فعاليات ثقافية في الطفيلة بمناسبة اليوم العالمي للعمل التطوعي

الوكيل الاخباري - نظم مركز زها الثقافي في محافظة الطفيلة، بالتعاون مع جمعية سيدات الطفيلة الخيرية، اليوم الأربعاء، فعاليات ثقافية وترفيهية للأطفال، بمناسبة اليوم العالمي للعمل التطوعي.



واستهدفت الفعاليات شمول 110 أطفال ببرامج الدعم النفسي، وتنمية المهارات وصقل المواهب، حيث جرى إطلاق مبادرة للرسم للتعبير عن مآسي ومشاهد القتل والقصف التي يتعرض لها الأبرياء في قطاع غزة، وفقرات عدة من متطوعين أفراد ومؤسسات المجتمع المحلي ومشرفين من المركز، إلى جانب فقرات الحكواتي بقراءة قصص للأطفال.

اضافة اعلان