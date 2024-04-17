قرار عاجل صادر عن مجلس الوزراء اليوم الاربعاء

الوكيل الاخباري - قرر مجلس الوزراء تمديد العمل بقرار منح وسائط النقل السياحي إعفاءات ومزايا جمركية وضريبية 3 شهور تنتهي في منتصف شهر حزيران المقبل.



وجاء قرار مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزيري النقل والسياحة والآثار بضرورة تمديد فترة الإعفاءات والمزايا الممنوحة لوسائط النقل السياحي لتمكين الشركات العاملة في القطاع من تحديث حافلاتها وتمكين الشركات الحاصلة على موافقات مبدئية للترخيص من استكمال إجراءات الترخيص وتعزيز الاستثمار في قطاع النقل السياحي.



وذكرت وزارتا النقل والسياحة والآثار في بيان مشترك أن مثل هذا القرار سينعكس إيجابا على القطاع من حيث تحديث اساطيل النقل السياحي وتعزيز الخدمة المقدمة للسياح ورفده بمزيد من الحافلات التي تلبي الاعداد المتزايدة للسياح القادمين الى المملكة.



وبحسب البيان، فإن الحكومة كانت منحت قطاع النقل السياحي مدة سنة إضافية تبدأ في 15 اذار من العام الماضي تتضمن إعفاءات جمركية وتخفيض قيمة الضريبة العامة على المبيعات لوسائط النقل السياحي على ان تنتهي المهلة في منتصف اذار من العام الحالي، وارتأت الحكومة تمديد القرار المتضمن تلك الامتيازات للقطاع 3 شهور إضافية لفتح المجال أمام الشركات القائمة الاستفادة من الامتيازات وتحديث اساطيلها واستكمال إجراءات الترخيص للشركات الحاصلة على موافقات ترخيص مبدئية.

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