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الإثنين، 11-12-2023 09:51 م

قروض بقيمة 3 ملايين و 300 ألف دينار لهذه الفئة من المواطنين

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الوكيل الاخباري - بلغت قيمة القروض التي قدمها فرع مؤسسة الإقراض الزراعي في المفرق 3 ملايين و 300 ألف دينار، وفقا لمدير فرع المؤسسة علي خالد الخزاعلة.

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وبين الخزاعلة أن هذه القروض شملت تركيب أنظمة للطاقة الشمسية لعدد من المزارعين، لغايات تركيبها على آبار المياه الارتوازية، نظرا لسعي المزارعين للتقليل من كلف الطاقة الكهربائية لتلك الآبار ومزارع الدواجن، إضافة إلى قروض الأعلاف وشراء الأغنام، لاسيما وأن المفرق تعتمد بشكل كبير على تربية المواشي بمختلف أشكالها.


وأضاف الخزاعلة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الاثنين، أنه تم تخصيص 150 ألف دينار لقروض الفقر والبطالة والتي مكنت من حصل عليها من افتتاح مشروع صغير كصناعة الألبان ومشتقاتها، ما مكنه من تحسين وضعه الاقتصادي وأسرته بشكل يوفر لهم حياة كريمة، لافتا إلى أن قطاع التنمية الريفية خصص له 100 ألف دينار، إضافة إلى إعطاء قروض بقيمة 45 ألف دينار دون فوائد.


وأوضح أن قيمة تحصيلات قروض فرع المؤسسة في المفرق بلغت 3 ملايين و280 ألف دينار.

 

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