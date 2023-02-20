كلاب ضالة تهاجم فتاة في الزرقاء - فيديو

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر هجوم مجموعة من الكلاب على فتاة في الزرقاء الجديدة .



وطالب الناشطون بضرورة وضح حد لظاهرة انتشار الكلاب الضالة في شوارع المحافظات .



وفي وقت سابق أكدت مستشارة شؤون البيئة في وزارة الإدارة المحلية الدكتورة أسماء الغزاوي لموقع الوكيل الاخباري إن البلديات في كافة محافظات المملكة بدأت بتخصيص جزء من موازنتها لتطبيق برنامج التعقيم للسيطرة على تكاثر الكلاب الضالة .

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