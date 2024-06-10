كناكرية: صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي أحد ثمار "اليوبيل الفضي"

الوكيل الاخباري- قال رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الدكتور عز الدين كناكرية، إننا نستذكر مسيرة إنجازات الوطن ونقف بفخر أمام الجهود العظيمة التي يبذلها الأردنيون في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة في الذكرى الميمونة للاحتفال باليوبيل الفضي لجلوس جلالة الملك عبدالله الثاني على العرش.

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وبحسب بيان للصندوق اليوم الاثنين، أشار كناكرية إلى أن عبارة "الأردن هو إنجاز في أقسى الظروف، ومثابرة في أصعب الأوقات، وثبات على الحق في أشد المواقف" من خطاب اليوبيل الفضي، تلخص ما شهدته مملكتنا العزيزة خلال ربع قرن من تحديات تغلبت عليها بكل منعة، واستطاعت تحقيق الإنجاز تلو الإنجاز.



وأضاف، كان الاقتصاد حاضرا في خطاب جلالته، كما هو حاضرٌ في كل خطاب، مع تأكيد أهمية توسيع أفق الاستثمار في المجالات المتنوعة، مبينا أننا في صندوق الاستثمار نعتبر أنفسنا جزءا من هذه الرؤية الملكية السامية، فالصندوق هو إحدى ثمار هذا العهد الميمون، ومنذ مباشرة أعماله عام 2003، يعمل بجد وإخلاص إلى أن أصبح من أكبر المستثمرين المؤسسيين في الاقتصاد الأردني، حيث قفزت موجوداته من 1.6 مليار دينار في عام 2003 لتتجاوز اليوم 15.3 مليار دينار، وهو ما يعادل 40 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.



وهذه الأرقام ليست مجرد إحصائيات، بل شواهد على النجاح والالتزام بتطوير الاقتصاد الوطني وتحقيق رفاهية المجتمع الأردني، فقد ساهمت استثمارات الصندوق في تحفيز النشاط الاقتصادي في جميع محافظات المملكة وعززت القيمة المضافة للموارد المادية والبشرية، ما يعود بالنفع على المجتمعات المحلية بشكل مستدام.



كما يعمل الصندوق ضمن إطار هذه الرؤية الملكية السامية لتعزيز مفهوم الاستثمار المسؤول والمستدام، الذي ينعكس إيجابًا على جميع القطاعات الاقتصادية، ويسهم في خلق بيئة أعمال تعزز مكانة الأردن كمركز اقتصادي رائد وجاذب في المنطقة.