الثلاثاء 11-06-2024
الوكيل الاخباري
 

سرايا القدس تقنص جنديا إسرائيليا

احذر هذا الضوء .. علامة تكشف أن كاميرا هاتفك مخترقة

بريطانيا تمنح إسرائيل 100 رخصة تصدير سلاح منذ السابع من أكتوبر

إعلان هام من وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي

متحف السيارات الملكي يحتفل باليوبيل الفضي وعيد الاستقلال

الحكومة: انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا

بعد 6 أيام .. الاحتلال ينسحب من وسط قطاع غزة

بمناسبة قرب حلول عيد الاضحى.. وزير الداخلية يوعز بالافراج عن موقوفين

دولة عربية الأولى عالمياً في عدد وفيات حوادث المرور

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 37164 منذ بدء العدوان

الثلاثاء، 11-06-2024 03:14 م

متحف السيارات الملكي يحتفل باليوبيل الفضي وعيد الاستقلال

34669969-5936-40ce-9672-078437dc4abc


الوكيل الاخباري- بمناسبة احتفالات المملكة بعيد الاستقلال واليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم العرش، يسر متحف السيارات الملكي دعوتكم للمشاركة في هذه الاحتفالات الوطنية. تتضمن الفعاليات برامج لجميع أفراد العائلة، وفقرات ترفيهية وغنائية، وعروض استعراضية. كما يمكنكم الاستمتاع بمشاهدة موكب السيارات الملكية داخل حدائق الحسين.

يستقبل المتحف زواره مجاناً للاستمتاع بالأنشطة والفعاليات الترفيهية داخل قاعات المتحف، وذلك يوم الجمعة الموافق 14 / 6 / 2024.

وكل عام وجلالة الملك والأسرة الأردنية بألف خير.

اضافة اعلان

 



 




 

 


 

إقرأ ايضا
570916_5_1718109337

المواصفات والمقاييس: مبادرة الدستور الغذائي العربي ركيزة أساسية لضمان سلامة الأغذية

6_news_1716235776

إعلان هام من وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي

2202422154420318005638

الحكومة: انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا

663b1f7ba6bd0

بمناسبة قرب حلول عيد الاضحى.. وزير الداخلية يوعز بالافراج عن موقوفين

62024111424151631531

عباس: الشعب الفلسطيني يعاني من ظلم الاحتلال.. ويجب وقف الحرب على غزة فورا

1718102296922

وزير الشباب ونظيرته الأسترالية يبحثان التعاون

أخبار متعلقة
6667125ad4758

الجيش العربي يسلم الملك قلادة اليوبيل الفضي

1717860647633

العقبة.. تطور ملحوظ في جميع القطاعات

GPUIstWXAAAuLP3-1735x1157

مندوبا عن الملك.. ولي العهد يرعى حفل تخريج الفوج الـ33 من الجناح العسكري بجامعة مؤتة

1000483765

"الشؤون السياسية والبرلمانية" تدعو الشباب للمشاركة بالانتخابات النيابية المقبلة

R2uJNuZWLxEWqvlx3FEX4rXnb8MNujQ93nZ4Sf9S

الولايات المتحدة تهنئ الأردن بمناسبة الاستقلال واليوبيل الفضي لجلالة الملك

6643372a68e57

الملك يستهل زيارته إلى الزرقاء بزيارة مصنع "المعيارية للصناعات الخرسانية"