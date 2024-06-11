متحف السيارات الملكي يحتفل باليوبيل الفضي وعيد الاستقلال

الوكيل الاخباري- بمناسبة احتفالات المملكة بعيد الاستقلال واليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم العرش، يسر متحف السيارات الملكي دعوتكم للمشاركة في هذه الاحتفالات الوطنية. تتضمن الفعاليات برامج لجميع أفراد العائلة، وفقرات ترفيهية وغنائية، وعروض استعراضية. كما يمكنكم الاستمتاع بمشاهدة موكب السيارات الملكية داخل حدائق الحسين.



يستقبل المتحف زواره مجاناً للاستمتاع بالأنشطة والفعاليات الترفيهية داخل قاعات المتحف، وذلك يوم الجمعة الموافق 14 / 6 / 2024.



وكل عام وجلالة الملك والأسرة الأردنية بألف خير.

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