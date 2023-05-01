مديرية آثار جرش تنهي أعمال صيانة وتأهيل المطل في الموقع الأثري

الوكيل الإخباري- أنهت مديرية آثار جرش أعمال تجهيز المطل؛ الموقع المشرف على المدينة الأثرية والحضرية، وطوله 60 مترا، بإضافة سياج حديدي ولوحات إرشادية، وفق مدير آثار جرش محمد الشلبي.



وقال الشلبي، الاثنين، إن الزائر للموقع الأثري يستطيع الوقوف على المطل ويشاهد كامل المدينة الأثرية والحضرية، مما سيشكل المطل نقطة جذب سياحي للزوار الأجانب والمحليين.



وأضاف أن المديرية بدأت بأعمال صيانة لوحات الفسيفساء والأرضيات وإزالة الأعشاب داخل الموقع الأثري، مما يسهم بتوفير قرابة 200 فرصة عمل مؤقتة.



وبين الشلبي بأن المديرية أنهت عطاء دراسات تركيب الطاقة الشمسية للمعهد الإقليمي.

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