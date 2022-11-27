مذكرة تعاون بين المستقلة للانتخاب وجامعة الحسين التقنية

الوكيل الاخباري - وقّعت الهيئة المستقلة للانتخاب وجامعة الحسين التقنية، إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد، اليوم الأحد، مذكّرة تفاهم؛ تهدف إلى توفير إطار تعاون في المجالين الأكاديمي والعملي، من خلال تنفيذ وتطوير البرامج الأكاديمية والأنشطة التدريبية المشتركة لرفع الوعي لدى طلبة الجامعة حول المهام والأعمال التي تقوم بها الهيئة.



ووقع المذكرة عن الهيئة عضو مجلس المفوضين، الدكتور رائد العدوان وعن الجامعة رئيسها الدكتور إسماعيل الحنطي، وبحضور أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة.

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