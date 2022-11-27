الأحد 27-11-2022
الوكيل الاخباري

الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة عريس في البلقاء

قناة عربية جديدة تعلن نقل مباريات كأس العالم مجاناً

السقاف تبحث مع السفير العُماني تعزيز التعاون في المجال الاستثماري

العجلوني: مخطط شمولي لتوسعة جامعة البلقاء التطبيقية

ارتفاع المستوردات النفطية للمملكة إلى 2.6 مليار دينار في 9 أشهر

الأشغال تتعامل مع 62 بلاغًا خلال الظروف الجوية السائدة

مجلس الوزراء الإيطالي يعلن حالة الطوارئ في جزيرة إسكيا

ولي العهد يُعلق على فوز المغرب

حملة في الطفيلة لمناهضة العنف ضد النساء

انطلاق مهرجان القراءة للجميع في معان

الأحد، 27-11-2022 06:12 م

مذكرة تعاون بين المستقلة للانتخاب وجامعة الحسين التقنية

1669560075616


الوكيل الاخباري - وقّعت الهيئة المستقلة للانتخاب وجامعة الحسين التقنية، إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد، اليوم الأحد، مذكّرة تفاهم؛ تهدف إلى توفير إطار تعاون في المجالين الأكاديمي والعملي، من خلال تنفيذ وتطوير البرامج الأكاديمية والأنشطة التدريبية المشتركة لرفع الوعي لدى طلبة الجامعة حول المهام والأعمال التي تقوم بها الهيئة.

ووقع المذكرة عن الهيئة عضو مجلس المفوضين، الدكتور رائد العدوان وعن الجامعة رئيسها الدكتور إسماعيل الحنطي، وبحضور أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
e4eb9e20-272d-4373-b8ac-c95566fcf657

الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة عريس في البلقاء

1120228152242581722466

السقاف تبحث مع السفير العُماني تعزيز التعاون في المجال الاستثماري

112022249305248945878

العجلوني: مخطط شمولي لتوسعة جامعة البلقاء التطبيقية

6313817e55604

الأشغال تتعامل مع 62 بلاغًا خلال الظروف الجوية السائدة

11202222194621731992994

ولي العهد يُعلق على فوز المغرب

1120222423117199042910

حملة في الطفيلة لمناهضة العنف ضد النساء

أخبار متعلقة
11202219131736548839825

مذكرة تفاهم بين جامعتي العلوم والتكنولوجيا وريدينج البريطانية

s

الملك يحضر حفل انطلاق كأس العالم بالدوحة

w

اتفاقية بين الحسين للسرطان والمنظمة الأوروبية لأبحاث وعلاج السرطان

11202215212651844518884

بحث التعاون بين البلقاء التطبيقية والجامعات التركية

10202220215320767627549

ضبط 6 مشاركين بمشاجرة في جامعة الحسين

11202212201952768102911

انطلاق فعاليات مؤتمر الرواد في الأدب الأردني بإربد