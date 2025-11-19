أهم الأخطاء اليومية التي تقلل إنتاج الكولاجين وتسريع شيخوخة البشرة

التعرض للشمس دون واقٍ.
التدخين بجميع أنواعه.
عدم تنظيف البشرة من المكياج والشوائب.
نظام غذائي ضعيف وقلة شرب الماء.
عدم الالتزام بروتين العناية اليومي.
استخدام مستحضرات قاسية وغير مناسبة لنوع البشرة.
إهمال المكونات الفعالة مثل الريتينول وفيتامين C.
قلة الترطيب صباحاً ومساءً.
هذه العادات تُضعف إنتاج الكولاجين وتسرّع ظهور التجاعيد.
