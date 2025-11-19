أهم الأخطاء اليومية التي تقلل إنتاج الكولاجين وتسريع شيخوخة البشرة

الوكيل الإخباري- يعتبر الكولاجين البروتين الأساسي للحفاظ على مرونة البشرة، وينخفض إنتاجه تدريجياً مع التقدم في العمر، حيث نفقد حوالي 10% منه بحلول سن الثلاثين و20% عند الأربعين. لكن نمط حياتنا وروتين العناية بالبشرة يمكن أن يسرّع فقدانه:



أخطاء يومية تسرّع فقدان الكولاجين وتشيّخ البشرة:

التعرض للشمس دون واقٍ.

التدخين بجميع أنواعه.

عدم تنظيف البشرة من المكياج والشوائب.

نظام غذائي ضعيف وقلة شرب الماء.

عدم الالتزام بروتين العناية اليومي.

استخدام مستحضرات قاسية وغير مناسبة لنوع البشرة.

إهمال المكونات الفعالة مثل الريتينول وفيتامين C.

قلة الترطيب صباحاً ومساءً.



هذه العادات تُضعف إنتاج الكولاجين وتسرّع ظهور التجاعيد.