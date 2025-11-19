الصفدي يجدد التأكيد على ضرورة تقديم الدعم السياسي والمالي للأونروا

وشدّد الصفدي في كلمة افتتح بها أعمال اجتماع اللجنة الاستشارية للوكالة بحضور المفوّض العام للوكالة فيليب لازاريني وممثّلي أعضائها الـ٢٩ والمراقبين الأربعة على مركزية الدور الذي تقوم به الأونروا في تقديم خدمات أساسية للاجئين الفلسطينيين، وخصوصًا في قطاع غزة الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة نتيجة للعدوان الإسرائيلي. وقال “لا أحد يستطيع القيام بالدور الذي تقوم به الأونروا في غزة” في مواجهة الكارثة الإنسانية في غزة.
وأعاد الصفدي التأكيد على رفض الأردن وإدانته مشاريع القرارات في الكنيست الإسرائيلي المُستهدِفة وجود الأونروا وحصاناتها ومقارّها في الأراضي الفلسطينية المحتلة خرقًا فاضحًا للقانون الدولي وحرمانًا للشعب الفلسطيني من حقوق وخدمات حيوية أقرّها المجتمع الدولي.
