الجمعة 2025-11-21 03:48 م
 

الصفدي يجدد التأكيد على ضرورة تقديم الدعم السياسي والمالي للأونروا

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي
أيمن الصفدي
 
الأربعاء، 19-11-2025 03:19 م

الوكيل الإخباري-   جدّد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي التأكيد على ضرورة حشد دعم المجتمع الدولي لتقديم الدعم السياسي والمالي اللازمَين لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لتُواصِل القيام بدورها الهام الذي لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله في تقديم خدماتها الحيوية للشعب الفلسطيني في مناطق عملياتها الخمس وفق تكليفها الأممي.

اضافة اعلان


وشدّد الصفدي في كلمة افتتح بها أعمال اجتماع اللجنة الاستشارية للوكالة بحضور المفوّض العام للوكالة فيليب لازاريني وممثّلي أعضائها الـ٢٩ والمراقبين الأربعة على مركزية الدور الذي تقوم به الأونروا في تقديم خدمات أساسية للاجئين الفلسطينيين، وخصوصًا في قطاع غزة الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة نتيجة للعدوان الإسرائيلي. وقال “لا أحد يستطيع القيام بالدور الذي تقوم به الأونروا في غزة” في مواجهة الكارثة الإنسانية في غزة.


وأعاد الصفدي التأكيد على رفض الأردن وإدانته مشاريع القرارات في الكنيست الإسرائيلي المُستهدِفة وجود الأونروا وحصاناتها ومقارّها في الأراضي الفلسطينية المحتلة خرقًا فاضحًا للقانون الدولي وحرمانًا للشعب الفلسطيني من حقوق وخدمات حيوية أقرّها المجتمع الدولي.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

المانيا

عربي ودولي ألمانيا: الخطة المدعومة من أميركا بشأن أوكرانيا ليست نهائية

العين خليل الحاج توفيق

اقتصاد محلي الحاج توفيق: تحسن في سوق سوريا وفرص واعدة للشركات الأردنية

إعلان قائمة النشامى للمشاركة في كأس العرب فيفا 2025

أخبار محلية إعلان قائمة النشامى للمشاركة في كأس العرب فيفا 2025

روسيا تمدد حظر تصدير البنزين حتى نهاية العام الجاري

عربي ودولي روسيا: فرض قيود مؤقتة على حركة الطيران في عدد من مطارات جنوب البلاد

الدولار الأميركي

أسواق ومال الدولار يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي خلال أكثر من شهر

المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء

أخبار محلية تحذير صادر عن مؤسسة المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء

العين السابق جمال حديثه الخريشا

أخبار محلية رئيس مجلس الأعيان ينعى العين السابق جمال حديثه الخريشا

المركز الوطني للبحوث الزراعية

أخبار محلية المركز الوطني للبحوث الزراعية يوقّع 6 اتفاقيات لتعزيز الابتكار الزراعي



 
 





الأكثر مشاهدة