الصفدي يجدد التأكيد على ضرورة تقديم الدعم السياسي والمالي للأونروا

الوكيل الإخباري- جدّد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي التأكيد على ضرورة حشد دعم المجتمع الدولي لتقديم الدعم السياسي والمالي اللازمَين لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لتُواصِل القيام بدورها الهام الذي لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله في تقديم خدماتها الحيوية للشعب الفلسطيني في مناطق عملياتها الخمس وفق تكليفها الأممي.

اضافة اعلان



وشدّد الصفدي في كلمة افتتح بها أعمال اجتماع اللجنة الاستشارية للوكالة بحضور المفوّض العام للوكالة فيليب لازاريني وممثّلي أعضائها الـ٢٩ والمراقبين الأربعة على مركزية الدور الذي تقوم به الأونروا في تقديم خدمات أساسية للاجئين الفلسطينيين، وخصوصًا في قطاع غزة الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة نتيجة للعدوان الإسرائيلي. وقال “لا أحد يستطيع القيام بالدور الذي تقوم به الأونروا في غزة” في مواجهة الكارثة الإنسانية في غزة.