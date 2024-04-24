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الأربعاء، 24-04-2024 02:53 م

مذكرة تفاهم بين القوات المسلحة ودائرة الجمارك

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الوكيل الاخباري- وقعت في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم بين القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي ودائرة الجمارك الأردنية، بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، ومدير عام الجمارك اللواء جلال سالم القضاة.

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ووقع المذكرة التي جاءت تحقيقا للرؤى الملكية السامية بضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين مؤسسات الوطن المختلفة، مندوباً عن القوات المسلحة مدير التخطيط والتنظيم، وعن دائرة الجمارك مساعد مدير عام الجمارك للشؤون الفنية والجمركية.


وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الجانبين، وتحقيق المصالح المشتركة للارتقاء بالمستوى الفني للمختبرات التابعة للقوات المسلحة ودائرة الجمارك، وبما يواكب آخر المستجدات العلمية والعالمية، وتحقيق المصلحة العليا للمملكة الأردنية الهاشمية.

 




 

 


 

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