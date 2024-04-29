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مرصد الزلازل: الأردن سجل 55 نشاطا زلزاليا منذ بداية العام

الإثنين، 29-04-2024 11:16 ص

مرصد الزلازل: الأردن سجل 55 نشاطا زلزاليا منذ بداية العام

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الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات

سجل مرصد الزلازل الأردني التابع لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، 55 نشاطا زلزالياً محليا منذ بداية عام 2024 وفق رئيس مرصد الزلازل المهندس غسان سويدان.اضافة اعلان


وقال سويدان لـ "الوكيل الإخباري" إن المرصد سجل 93 زلزالا إقليميا وقعت في المناطق المجاورة ( جنوب قبرص، تركيا، اليونان).

وبين المرصد أن الزلازل المحلية تركزت أغلبها في مناطق البحر الميت، وخليج العقبة، وادي عربة، وادي الأردن، الكرمل وتعد من الهزات الضعيفة وغير المؤثرة .

وأشار إلى أن اقوى هزة سجلها مرصد الزلازل منذ بداية عام 2024 في منطقة طبريا بقوة 3.9  على مقياس ريختر يليه زلزال سجل في فالق الكرمل بقوة  3.2 على مقياس ريختر يليه زلزال بقوة 3 على مقياس ريختر في خليج العقبة.

 




 

 


 

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