مزاحمة المركبات للباص السريع داخل خط سيره يثير انتقادات واسعة.. فيديو

الوكيل الإخباري - أثار مزاحمة المركبات للباص السريع داخل خط سيره، وعلى مفترق الطرقات، انتقادا واسعا على مواقع التواصل الإجتماعي من خلال الفيديوهات التي أصبحت متداولة.

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ويوضح الفيديو المرفق أن الباص السريع سيغدو بطيئاً ولا يؤدي مهمته على الوجه الأكمل، تبعا لعدم شغور خطه، وهو الهدف الأسمى والأساسي من إنشاءه، حيث كان الانتقاد يتمحور حول إمكانية تحقيق الهدف المرجو من هذا المشروع وهو بهذا الشكل .

وكان قد افتتح افتتح رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، الثلاثاء، المرحلة الأولى التجريبية من مشروع الباص سريع التردد في العاصمة عمّان.









وستبدأ المرحلة بتحميل الركاب عبر مسار ينطلق من محطة ركاب صويلح باتجاه شارع الملكة رانيا مرورا بدوار المدينة الرياضية ومن ثم الاتجاه إلى الدوار الخامس وصولا إلى محطة رأس العين.







وكانت أمانة عمان أعلنت الشهر الحالي عن تنفيذ تدريبات لسائقين في شارع الملكة رانيا في إطار الاستعداد للتشغيل التجريبي للباص سريع التردد، حيث ينطلق مسار التشغيل التجريبي للباص سريع التردد من محطة صويلح نحو جسر المدينة الرياضية مرورا بشارع الشريف ناصر بن جميل ثم إشارات الرابية وتقاطع وادي صقرة وصولا للدوار الخامس ووادي عبدون ثم محطة المتحف في منطقة رأس العين.