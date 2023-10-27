مسيرات تضامنية في إربد مع الشعب الفلسطيني وتندد بالحرب على غزة

الوكيل الإخباري - خرج آلاف الأردنيين بعد أداء صلاة اليوم الجمعة في محافظة إربد في مسيرات تضامنية مع فلسطين وتندد بالعدوان على قطاع غزة المحاصر. اضافة اعلان





وهتف المشاركون بشعارات تندد بعدوان الاحتلال على غزة وعبارات تحيي صمود المقاومة الفلسطينية ضد سياسات الاحتلال الغاشم وشعارات تعبر عن التوأمة بين الأردن وفلسطين.



وثمنوا جهود الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني لوقف الحرب على غزة ودوره حشد المواقف الدولية لصالح القضية الفلسطينية ومساهمة المملكة في إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.



ودعوا المجتمع الدولي إلى إدانة سلوكيات الاحتلال في الحرب على غزة في ظل استمرار غاراته على القطاع مما تتسبب باستشهاد وإصابة آلاف الغزيين غالبيتهم من النساء والأطفال وبالتزامن مع حصار خانق تسبب بنفاد الحاجات الأساسية من غذاء ودواء وماء.

