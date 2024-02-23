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الجمعة، 23-02-2024 02:00 م

مسيرات في محافظات المملكة تندد بالعدوان الإسرائيلي المستمر على غزة

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الوكيل الإخباري - انطلقت عقب انتهاء صلاة الجمعة، مسيرات بمحافظات عدة تندد بالعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول 2023.اضافة اعلان


وعبر المشاركون عن رفضهم للعدوان الإسرائيلي على القطاع وتضامنهم مع الشعب الفلسطيني، مطالبين بوقف العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وفي العاصمة عمّان، انطلقت مسيرة من أمام المسجد الحسيني منددة بالعدوان الإسرائيلي على أهالي قطاع غزة وقتل الأطفال والنساء.

وفي محافظة الكرك، هتف المشاركون في وقفة تدين العدوان الإسرائيلي، بحماية المدنيين من قصف الاحتلال الإسرائيلي للقطاع.

وبدأت بعد صلاة الجمعة وقفة في محافظة إربد منددة بالعدوان الإسرائيلي على أهالي القطاع وقتل الأطفال والنساء.

وطالب المشاركون في وقفة بمحافظة الطفيلة بحماية المدنيين من جرائم الاحتلال الإسرائيلي ووقف الحرب.

وندد المشاركون بمسيرة في محافظة العقبة بالعدوان الإسرائيلي على غزة، مطالبين بحماية المدنيين من قصف الاحتلال الإسرائيلي للقطاع.

 




 

 


 

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