مطالب بإنشاء أو استئجار مركز صحي جديد في منطقة بشرى

الوكيل الإخباري - طالب مواطنون، مديرية صحة إربد، بإنشاء أو استئجار مركز صحي شامل وجديد لمنطقة بشرى عوضا عن المركز الأولي الموجود حالياً؛ لعدم تلبيته للخدمة الصحية المطلوبة لأبناء المنطقة.

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وقالت عضو مجلس محافظة اربد عن منطقة شرق إربد آيات جرادات اليوم الجمعة، إن المركز الموجود حاليا قديم ومتهالك ويعاني من سوء البنية التحتية والرطوبة لقدم إنشائه وعدم صيانته، حتى أن بعض جدرانه وأسقفه تعرضت للتصدع والتشقق، مؤكدة أن الحاجة باتت ملحة لتحديثه وتطويره واستبداله بمكان مناسب وملائم من حيث المواصفات الهندسية والفنية لتوفير الرعاية الطبية المثلى لجميع المرضى والمراجعين.



وأضافت، أن هناك قطعة أرض من مخصصات مديرية إربد الأولى تصل مساحتها لسبعة دونمات حاول مجلس المحافظة تخصيصها لبناء مركز صحي شامل لأبناء المنطقة، إلا أن مديرية التربية، رفضت ذلك بحجة تخصيص تلك القطعة لبناء مدرسة مهنية، لافتة إلى أن المركز الصحي لا يحتاج الا لدونمين في ابعد تقدير لإنشائه.



وزادت، أن مجلس المحافظة حاول أيضا استئجار مبنى جديد إلا أنه اصطدم بعدم وجود مخصصات مالية لذلك، حيث إن المستند المالي المخصص لا يتجاوز 3000 دينار، وأقل مبنى يصلح لذلك يصل إيجاره إلى 5000 دينار، مؤكدة أن المركز يخدم عددًا كبيرًا من سكان المنطقة واللاجئين السوريين.