الجمعة 09-02-2024
الوكيل الاخباري
 

عاجل وفاة و5 إصابات بحادث تصادم في الأغوار الشمالية

وفاة طفلين إثر حريق شقة سكنية في عمان

مسؤولة أممية: إسرائيل تنتهك حقوق أطفال غزة بشكل لم يشهده التاريخ الحديث

20 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى المبارك

فاعليات حزبية وشعبية تنفذ وقفات تضامنية تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة

عاجل ارتفاع عدد المعتقلين لنحو 7 آلاف فلسطيني بالضفة

رئيس الديوان الملكي يلتقي شيوخ ووجهاء عشائر البشاتوة

إعلام غزة: نطالب بإدخال ألف شاحنة يوميا لشمال غزة

سرايا القدس: نخوض اشتباكات ضارية غرب خان يونس

شرطة الاحتلال تعتدي بالضرب على شبان في القدس

الجمعة، 09-02-2024 07:55 م

مطالب بإنشاء أو استئجار مركز صحي جديد في منطقة بشرى

health1


الوكيل الإخباري - طالب مواطنون، مديرية صحة إربد، بإنشاء أو استئجار مركز صحي شامل وجديد لمنطقة بشرى عوضا عن المركز الأولي الموجود حالياً؛ لعدم تلبيته للخدمة الصحية المطلوبة لأبناء المنطقة.

اضافة اعلان


وقالت عضو مجلس محافظة اربد عن منطقة شرق إربد آيات جرادات اليوم الجمعة، إن المركز الموجود حاليا قديم ومتهالك ويعاني من سوء البنية التحتية والرطوبة لقدم إنشائه وعدم صيانته، حتى أن بعض جدرانه وأسقفه تعرضت للتصدع والتشقق، مؤكدة أن الحاجة باتت ملحة لتحديثه وتطويره واستبداله بمكان مناسب وملائم من حيث المواصفات الهندسية والفنية لتوفير الرعاية الطبية المثلى لجميع المرضى والمراجعين.


وأضافت، أن هناك قطعة أرض من مخصصات مديرية إربد الأولى تصل مساحتها لسبعة دونمات حاول مجلس المحافظة تخصيصها لبناء مركز صحي شامل لأبناء المنطقة، إلا أن مديرية التربية، رفضت ذلك بحجة تخصيص تلك القطعة لبناء مدرسة مهنية، لافتة إلى أن المركز الصحي لا يحتاج الا لدونمين في ابعد تقدير لإنشائه.


وزادت، أن مجلس المحافظة حاول أيضا استئجار مبنى جديد إلا أنه اصطدم بعدم وجود مخصصات مالية لذلك، حيث إن المستند المالي المخصص لا يتجاوز 3000 دينار، وأقل مبنى يصلح لذلك يصل إيجاره إلى 5000 دينار، مؤكدة أن المركز يخدم عددًا كبيرًا من سكان المنطقة واللاجئين السوريين.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1707498506165

عاجل وفاة و5 إصابات بحادث تصادم في الأغوار الشمالية

1707488507015 (1)

عجلون تكتسي بثوبها الأخضر وترسم لوحة جمالية بألوان الطبيعة

420231512933277513169

وفاة طفلين إثر حريق شقة سكنية في عمان

1707486482783

فاعليات حزبية وشعبية تنفذ وقفات تضامنية تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة

1707483409633

القيسي يوجه بتطوير قصر القسطل ليكون جزءا رئيسا من مسار الحج الإسلامي

٣٣٣

رئيس الديوان الملكي يلتقي شيوخ ووجهاء عشائر البشاتوة

أخبار متعلقة
unnamed (2)

مدير المؤسسة التعاونية يتفقد مشاريع بيئية في إربد

20012024_025554

أيام طبية مجانية في إربد

1705682585649

إربد: ارتفاع ملحوظ بأعداد السياح مع تحسن الطقس

601d83f9e9d61

مياه اليرموك تعلن وقف الضخ عن مناطق في 4 محافظات لمدة 48 ساعة

358581354_309041761471522_5725641602470979610_n

مهيدات يتفقد واقع الخدمات في بلدية غرب إربد

242602-2261986

مفتي المملكة: يوم غد السبت غرة شهر رجب