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معادلة صعبة بانتظار الأردنيين مع إعلان موعد صرف رواتب أيار الحالي

الأربعاء، 22-05-2024 10:36 ص

معادلة صعبة بانتظار الأردنيين مع إعلان موعد صرف رواتب أيار الحالي

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الوكيل الإخباري - رجح مصدر في وزارة المالية بدء صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين عن شهر أيار الحالي اعتبارا من اليوم الأربعاء.اضافة اعلان


وقال المصدر لـ"الوكيل الإخباري"، إن الوزارة ملتزمة بصرف الرواتب في موعدها المعتاد من كل شهر.

وراتب أيار الحالي سيكون على موعد مع التزامات كبيرة بعيدا عن تغطية الاحتياجات الأساسية نظرا لتزامنه مع اقتراب عيد الأضحى المبارك وشراء الأردنيين لملابس العيد والأضاحي، وخاصة مع ارتفاع نسب التضخم في الأردن بنسبة 1.61% خلال الثلث الأول من 2024، وعدم وجود نية لتأجيل أقساط القروض البنكية مما يرتب أعباءً إضافية على المواطنين.

يشار إلى أن موعد عيد الأضحى المبارك سيصادف يوم الأحد 16 حزيران المقبل، وهو يأتي قبل موعد صرف الرواتب للشهر المقبل، وسط تساؤلات حول إذا ما كانت هناك نية لصرف رواتب حزيران المقبل مبكرا.

 




 

 


 

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