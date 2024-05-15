مفوضية شؤون اللاجئين ترحب بالدعم المستمر من اليابان لدعم اللاجئين في الأردن

الوكيل الاخباري- تلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مؤخراً تبرعاً من الحكومة اليابانية بقيمة 1.8 مليون دولار لدعم اللاجئين في الأردن.

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وسيمكن هذا التبرع المفوضية من مواصلة تقديم المساعدة النقدية الأساسية للاجئين الأكثر احتياجاً وتوفير الحماية المجتمعية، مثل بناء الكفاءات والأنشطة الثقافية وما إلى ذلك، مع التركيز على تمكين اللاجئات.



ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأردن صرح دومينيك بارتش قال: "مع تزايد الضغوطات الاقتصادية والاجتماعية على اللاجئين، يصبح توفير المساعدة النقدية الإنسانية أمراً حاسماً. نحن ممتنون لدعم الحكومة اليابانية للمفوضية من أجل تقديم المساعدة النقدية للاجئين الأكثر احتياجاً. في الوقت الراهن، يعد الدعم المستمر من المانحين إلى الأردن، كبلد مضيف ومستقر في منطقة مضطربة، أمراً ضرورياً."



وقال جيرو أوكوياما، سفير اليابان في الأردن، بعد لقائه بلاجئين يافعين في مخيم الأزرق: "على مدى العقد الماضي، أظهر الأردن كرم ضيافة استثنائي في استضافة اللاجئين السوريين. وبناءً على ذلك، تواصل اليابان تأكيد التزامها بالعمل مع المفوضية لدعم الأردن في مجال مساعدة اللاجئين و "عدم ترك أي أحد خلف الرَكب." وأضاف "أتمنى أن تسهم منحة اليابان في تعزيز قدرة ومنعة مجتمع اللاجئين على المدى الطويل من خلال دعم تنظيم مجتمعهم وتلبية احتياجاته الأساسية."



ويستضيف الأردن قرابة 630,000 لاجئ سوري (المسجلين لدى المفوضية)، و52,000 لاجئ عراقي، و12,000 لاجئ يمني، وغيرهم؛ معظمهم يعيشون في القرى والمدن الأردنية.





