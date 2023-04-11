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الثلاثاء، 11-04-2023 05:40 م

مندوبا عن الملك .. وزير الأوقاف يرعى انطلاق المسابقة الهاشمية الدولية لحفظ القرآن وتلاوته - صور

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الوكيل الإخباري - تصوير: نادر أبو حية 

مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، رعى وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة انطلاق فعاليات المسابقة الهاشمية الدولية للذكور لحفظ القرآن الكريم وتلاوته في دورتها الثلاثين خلال احتفال أقامته الوزارة، اليوم الثلاثاء في المركز الثقافي الإسلامي التابع لمسجد الشهيد الملك المؤسس عبدالله الأول في العاصمة عمان.

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وأعلن الخلايلة انطلاق المسابقة، مرحبا بكل من حضر الأردن للمشاركة بهذه المسابقة وهم يحملون معهم شرف المشاركة بحفظ القرآن الكريم، والتي يشارك بها متنافسون من مختلف الدول الشقيقة والصديقة.


وقال الخلايلة إن الوزارة انتهت قبل شهر رمضان المبارك من المسابقة الهاشمية للإناث لحفظ القرآن الكريم وتلاوته، بنسختيها المحلية والدولية وبرعاية جلالة الملكة رانيا العبدالله.


وبين أننا في الأردن حملنا على عاتقنا خدمة القرآن الكريم، ورعاية أهله، حيث واصلت الوزارة تقديم خدماتها لكل من يتعلم أو يُعلم القرآن الكريم في محافظات وألوية ومناطق المملكة، إذ يتم باستمرار افتتاح المراكز القرآنية، ودور القرآن، وبدعم مباشر من الوزارة، وتقديم خدماتها لجميع الطلبة الملتحقين بها بالمجان وعلى نفقتها.


وأكد حرص الوزارة على دعم كل من يعلم ويدرس القرآن الكريم، مشيرا إلى أن مجلس الأوقاف استحدث أخيرا وقفية المصحف الشريف، وينفق عليها من البرامج الوقفية.


من جانبه، قال مساعد أمين عام وزارة الأوقاف لشؤون المديريات مدير مديرية التعليم الشرعي الدكتور حاتم السحيمات، نجتمع اليوم ونحن نلتقي بكوكبة من حفاظ القرآن الكريم، من مختلف دول العالم.


وأضاف السحيمات أن المسابقة هي من أقدم أربع مسابقات قرآنية في العالم، وتحظى بدعم مباشر من جلالة الملك عبدالله الثاني، حيث استمرت على مدار 30 سنة دون انقطاع، وحتى خلال انتشار وباء كورونا بقيت مستمرة.


وأشار إلى أن الوزارة أعلنت عن إصدار شهادة الحافظ حيث تجاوز عدد المتقدمين لها 215 حافظا، وأنها ستمنح الشهادة لمن يتجاوز علامة 90 بالمئة من المشاركين، مؤكدا أن الوزارة ستواصل عنايتها بأهل القرآن، ودعم كل من يسلك طريق تعليم وتعلم كتاب الله تعالى.


وحضر الاحتفال سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالكريم الخصاونة، وسماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة، وسماحة مفتي عام القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي العقيد الدكتور حسن مخاترة، وأمين عام وزارة الأوقاف الدكتور عبدالله العقيل، ومدير عام دائرة الحج والعمرة المهندس مجدي البطوش، ومدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد السميرات، ومدير عام صندوق الحج فؤاد كوري، وأمين عام دائرة الإفتاء العام الدكتور أحمد حسنات، وسفراء معتمدون لدى الأردن، ومساعد أمين عام الوزارة لشؤون الدعوة والإرشاد الإسلامي الشيخ إسماعيل الخطبا، وعدد من الأئمة والعلماء.

 

 




 

 




 

 


 

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