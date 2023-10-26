نقابة الصحفيين تدين استهداف الصحفيين وأسرهم

الوكيل الاخباري - أدانت نقابة الصحفيين الأردنيين بأشد عبارات الإدانة والشجب والاستنكار الجرائم الوحشية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني ضد المدنيين العزل في قطاع غزة، وتدمير المنازل والبنى التحتية، والاستهداف الممنهج للصحفيين والإعلاميين، واسرهم، وكان آخرها الفاجعة التي حدثت الليلة باستشهاد عدد من أفراد أسرة الزميل وائل الدحدوح مدير مكتب الجزيرة في غزة.





وأكد المجلس في بيان مساء اليوم الأربعاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقوم بقتل الصحفيين، واستهداف أسرهم، لإرهابهم وقتل المعنوية لديهم، لثنيهم عن نقل الفظائع والمجازر التي يرتكبها، بلا ضمير أو أخلاق، ولإخفاء الحقيقة وطمس معالم هذه البشاعات التي لم يعرف لها التاريخ مثيلا.

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