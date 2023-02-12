نقابة المهندسين تفتتح خيمة تبرعات لإغاثة متضرري زلزال سوريا وتركيا

الوكيل الإخباري - افتتح عضو مجلس نقابة المهندسين الأردنيين رئيس لجنة حملة إغاثة المتضررين من زلزال سوريا وتركيا المهندس معتز الشوارب، خيمة لجمع التبرعات العينية أقامتها نقابة المهندسين الاردنيين أمام مجمع النقابات المهنية.



وأشاد المهندس الشوارب بالجهود التي يبذلها أبناء الوطن والزملاء المهندسين في كافة فروع النقابة في دعم الحملة، مضيفا أن الحملة تأتي انطلاقا من مبدأ المسؤولية الاجتماعية ضمن دور نقابة المهندسين وواجباتها وبناء على توجيهات مجلس النقابة، من خلال الوقوف مع كافة الأحداث المختلفة داخليا وخارجيا، خاصة على الصعيد الإنساني.



وبين أن الحملة التي أطلقتها نقابة المهندسين لإغاثة متضرري الزلازل تأتي كجزء مكمل للجهود التي تبذلها المؤسسات الرسمية والجهات المختلفة.



ولفت إلى أن النقابة ستقوم بالتواصل مع الجهات الرسمية المختلفة لإيصال المساعدات المختلفة لكل من سوريا وتركيا.

اضافة اعلان