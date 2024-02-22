هام من التعليم العالي لهذه الفئة بشأن المنح والقروض !

الوكيل الإخباري - اعلنت مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي النقاط المحتسبة للطلبة المتقدمين بطلبات للاستفادة من المنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2023 / 2024 اضافة اعلان





ونوهت الوزارة ان فترة الاعتراض الالكتروني بدأت من يوم امس فور اعلان النقاط المحتسبة لكل طالب وتستمر لغاية الساعة (12) الثانية عشر مساء يوم الأربعاء الموافق 28 /2 / 2024 على أن يقوم الطالب بتحميل الوثائق المعززة لاعتراضه ضمن طلب الإعتراض الإلكتروني.



واكدت أن عملية تقديم طلبات الاعتراض ستكون إلكترونية فقط وأنها لن تستقبل أي طلب إعتراض ورقي، كما لن يتم النظر في أي طلب إعتراض إلكتروني ما لم يكن مدعماً بوثائق معززة تثبت صحة الإعتراض.



ونوهت الوزارة جميع الطلبة الذين تنطبق عليهم الحالات الانسانية الخمسة المعلنة مؤخرا من الوزارة بالإسراع بتقديم طلب للاستفادة من الحالات الإنسانية شريطة تحميل الوثائق المعززة خلال نفس فترة الاعتراض .



مع التأكيد على ضرورة الدخول أيضاً إلى الرابط التالي أدناه للتعرف على الوثائق المطلوب تحميلها لكل نوع من أنوع الإعتراضات أو الاستفادة من الحالات الإنسانية لتجنب عدم قبول الوثيقة المقدمة، حيث لن يسمح للطالب بعد إعلان النتائج تقديم أي وثيقة جديدة :



http://www.dsamohe.gov.jo/Internal/Files/Objection2023.pdf





