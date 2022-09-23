السبت 24-09-2022
الوكيل الاخباري

الآثار العامة: معظم الآثار الأردنية في الخارج نقلت قبل تأسيس الإمارة

الأردن وروسيا يبحثان سبل تثبيت الاستقرار بالجنوب السوري

الفايز: وضعنا خطة للقطاع السياحي بالتنسيق مع مستشارين دوليين

وزير التربية ينعى الطالبتين آية ومجد العلوان

هل ترحّل الحكومة عطلة المولد النبوي الشريف؟

استعدادا للشتاء.. تنظيف قناة الملك عبدالله والعبارات في الأغوار الشمالية

الضمان توضح حول حساب التكافل وموعد تطبيق التعديلات الأخيرة

الصحة تعلن مراكز فحص كورونا - أسماء

فلسطين النيابية تدين اقتحام المسجد الأقصى ومقبرة باب الرحمة

عادة سيئة تؤدي إلى زيادة "مهولة" في إصابات السرطان

الجمعة، 23-09-2022 08:07 م

هل ترحّل الحكومة عطلة المولد النبوي الشريف؟

2202224145812287591947


الوكيل الإخباري - تساءل مواطنون حول نيّة الحكومة ترحيل عطلة ذكرى المولد النبوي الشريف التي تصادف يوم السبت الموافق 8 تشرين أول المقبل.

اضافة اعلان

 

وجاءت التساؤلات في ظل تزامن ذكرى المولد النبوي الشريف مع يوم عطلة رسمية.

 

وجرت العادة أن لا ترحل الحكومة العطلة التي تأتي في يوم عطلة رسمية، وخاصة إذا كان يتبعها يوم عمل رسمي.

 

ومن المتوقع صدور بلاغ رسمي من رئيس الوزراء خلال الفترة المقبلة، يقضي بتعطيل الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة وجميع المؤسسات أعمالها، في مناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، على أن يستثنى من البلاغ الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك.

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
19A0DE23-107B-434A-ABE0-1CC3F589E779

الجاهة العشائرية عرف اجتماعي نبيل في حل الخلاف ونشر التسامح

thumbs_b_c_ea1c317e8446616550acbcce060a0c4a

النجار تفتتح مهرجان التنوع الثقافي في أم قيس

1663951874718

بحث التعاون بين التدريب المهني والاتحاد الأردني لمنتجي الأدوية

20210802062941

الآثار العامة: معظم الآثار الأردنية في الخارج نقلت قبل تأسيس الإمارة

1663959274195 (1)

أمسية غنائية ضمن فعاليات مأدبا عاصمة السياحة العربية

3A3F43C6-F0FF-4CEF-929D-BC65D453F447

الأردن وروسيا يبحثان سبل تثبيت الاستقرار بالجنوب السوري

أخبار متعلقة
2ffaee54-37b1-45ed-8839-fb08a66f51b5_16x9_1200x676

الصفدي يلتقي نظرائه المغربي والفنلندي والمولدوفي

0L5A2219

كريشان: دراسة شمول أعضاء مجالس المحافظات بالتأمين الصحي

5947623398386

الحنيفات: القطاع الزراعي الركيزة الرئيسة للأمن الغذائي

WhatsApp Image 2022-07-20 at 12.01.55 PM (5)

كريشان: تعديلات البيئة الاستثمارية تحد من البيروقراطية

FbKMafKUcAAu8uh

الخلايلة يرعى الحفل الختامي للمراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم

107341_100-2

عجلون: مطالب بصيانة أقنية الري لتعزيز التنمية الزراعية