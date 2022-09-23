هل ترحّل الحكومة عطلة المولد النبوي الشريف؟

الوكيل الإخباري - تساءل مواطنون حول نيّة الحكومة ترحيل عطلة ذكرى المولد النبوي الشريف التي تصادف يوم السبت الموافق 8 تشرين أول المقبل.

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وجاءت التساؤلات في ظل تزامن ذكرى المولد النبوي الشريف مع يوم عطلة رسمية.

وجرت العادة أن لا ترحل الحكومة العطلة التي تأتي في يوم عطلة رسمية، وخاصة إذا كان يتبعها يوم عمل رسمي.

ومن المتوقع صدور بلاغ رسمي من رئيس الوزراء خلال الفترة المقبلة، يقضي بتعطيل الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة وجميع المؤسسات أعمالها، في مناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، على أن يستثنى من البلاغ الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك.