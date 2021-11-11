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الخميس، 11-11-2021 11:20 ص

وزارة الزراعة تعتزم تعويض مزارعين تضرروا من جفاف سد الوالة

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الوكيل الاخباري- قال وزير الزراعة خالد حنيفات، الخميس، إن الوزارة تعتزم تقديم تعويض مادي لمزارعين تضرروا من جفاف سد الوالة، جنوب العاصمة عمّان. 

وأضاف لـ "المملكة"، خلال زيارته محطة الوالة الزراعية في لواء ذيبان، أن من المتوقع أن "حجم التعويضات المقدمة للمزارعين إلى 500 ألف دينار".

وزارة المياه والري، أشارت في تصريحات سابقة إلى أن نفاد المياه في سد الوالة سببه تراجع الهطول المطري.

وأشار حنيفات أن الوزارة "فتحت بئرا تابعا لها وآخرا تابعة لوزارة المياه لتغطية احتياجات المزارعين في منطقة سد وادي الموجب"، الذي أوقفت وزارة المياه والري استخدامه منذ بداية آب/أغسطس الماضي، لـ "تدني التخزين فيه" بسبب قلة الهطول المطري.

وتابع أنه "سيكون لدى الوزارة ما لا يقل عن 10 آلاف بئر تجميعي العام المقبل لرفد قطاع الزراعة"، مشددا على أن "الأردن ما زال دون الخط الأحمر وقادرون على تغطية متطلبات المزارعين للشهر المقبل".

وزارة المياه والري، قالت إنها عملت "على زيادة الطاقة الاستيعابية لسد الوالة من خلال تعليته ليصبح مخزونه من 9 مليون إلى 25 مليون متر مكعب"، مشيرة إلى أنه "سينتهي العمل من المشروع نهاية العام الحالي، حيث وصلت قيمة التعلية لغاية تاريخة 23 مليون دينار".

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