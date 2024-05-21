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الثلاثاء، 21-05-2024 03:08 م

وزارة الطاقة تطلق ميزة القارئ الصوتي على موقعها الالكتروني

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الثلاثاء، إطلاق ميزة القارئ الصوتي على موقعها الإلكتروني، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز التحول الرقمي وتحسين إمكانية وصول المتعاملين إلى المعلومات التي تنشرها الوزارة على الموقع.اضافة اعلان


وعن الميزة الجديدة لموقع الوزارة قالت مدير تكنولوجيا المعلومات نعيمة أبو شمعة إن الهدف منها هو تعزيز وصول الأشخاص ذوي الإعاقات البصرية و صعوبات القراءة الى الموقع وتمكينهم من الاستماع إلى المحتوى المتعلق بقطاعات الطاقة والثروة المعدنية بشكل مباشر.

وأضافت "يوفر القارئ الصوتي خيارًا مريحًا للمستخدمين العاديين، ويمكنهم من الاستماع إلى المعلومات أثناء قيامهم بأنشطتهم اليومية، ويساعد على زيادة مشاركتهم وتفاعلهم مع المحتوى المنشور على الموقع.

وأكدت أبو شمعة على أن هذه الميزة تساهم في تعزيز الشفافية الحكومية وتحسين وصول المواطنين إلى المعلومات والخدمات المتعلقة بقطاعي الطاقة والثروة المعدنية مما يضمن توسيع فئات وشرائح الجمهور لتشمل فئة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.

واعتبرت أن إضافة القارئ الصوتي على موقع وزارة الطاقة والثروة المعدنية إنجازا مهماً لتحقيق الشمول الرقمي وتوفير بيئة رقمية سهلة الوصول للجميع، بما يعكس التزام الوزارة في خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم الرقمية.

 




 

 


 

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