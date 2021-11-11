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الخميس، 11-11-2021 11:17 ص

وزير التربية والتعليم : استراتيجية مدتها 10 أعوام لمستقبل التعليم

طلبة 4


الوكيل الإخباري - قال وزير التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور وجيه عويس، إنه يجري حاليا دراسة الكثير من البدائل لإلغاء برنامج الموازي في الجامعات.

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وأضاف عويس، أنه سيتم تقديم مشاريع استراتيجية لمستقبل التعليم مدتها 10 أعوام؛ وذلك بناء على الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية.


وبيّن، أنّ البنود التي لم تنفذ في الاستراتيجية الوطنية سيتم إعادة بحثها مجددا في مجالس التعليم، مؤكدا أنه لن يتم تشكيل لجان لهذه الغاية كون الاستراتيجية موجودة مسبقا وتحتاج إلى خطة عمل فقط.


وتضمنت الاستراتيجية، وفق عويس، خطة لتطوير التعليم من الحضانة مرورا بالمدارس إلى الجامعات، موضحا أن الاستراتيجية اهتمت بارتقاء مستوى التعليم قبل المدرسة وتدريب المعلمين والمعلمات؛ لإدخال منظومة القيم للطلبة في عمر الصغر.


وأكد أن أهم مرحلة في التعليم تكون ما قبل المدرسة بين (4-6) سنوات مع التأكيد أن الوزارة عملت بهذا الملف بشكل جيد خلال السنوات الماضية، ويتم حاليا وضع خطط لـ10 سنوات على عدة مراحل.
هلا إخبار


 




 

 


 

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