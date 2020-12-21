وزير التنمية الاجتماعية يبحث إقامة مشاريع زراعية منزلية

الوكيل الاخباري -

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بحث وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح مع مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور نزار حداد سبل التعاون المستقبلي في مجال تنمية وتمكين الشباب و الأسر في المجتمعات المحلية من خلال إقامة المشاريع الزراعية المنزلية.واطلع المفلح خلال زيارته للمركز الوطني للبحوث الزراعية اليوم الاثنين على تجارب المركز في مجال الزراعات المائية وزراعة الأسطح وتطبيقات زراعة الأنسجة والنباتات الطبية والزينة، اضافة الى زراعة المحاصيل الحقلية المدرة للدخل.وقال المفلح أن الوزارة تتطلع لاستحداث مشاريع تنموية ريادية لتمكين الشباب والأسر استجابة للتوجيهات الملكية، للحد من الفقر والبطالة وإيجاد مجتمعات تقوم على مفهوم الاعتماد على الذات.وأضاف، أن المشاريع الزراعية تتطلب تأهيل وتدريب من قبل الكوادر البحثية في المركز الوطني للبحوث الزراعية للخروج بنتائج إيجابية تعود بالنفع و تحقق أهدافها في مناطقها وتسهم في التنمية المستدامة للمجتمعات. من جهته رحب مدير عام المركز الدكتور نزار حدادبالتعاون مع الوزارة لتقديم الخبرات العلمية والفنية التي تسهم في تمكين المجتمعات تنفيذا للرؤى الملكية، بالاهتمام بالقطاع الزراعي وخاصة خلال الظروف التي تمر بها المملكة من أثر جائحة كورونا على المجتمعات من خلال ايجاد فرص عمل للشباب و الأسر في المنازلومنافذ تسويقية من خلال الجمعيات الخيرية لاستدامة الإنتاجية للأسر لتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي.