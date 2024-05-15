وزير العدل والسفير الألماني يبحثان تعزيز التعاون بين البلدين

الوكيل الإخباري - استقبل وزير العدل د. أحمد الزيادات، في مكتبه، السفير الألماني لدى الأردن د. بيرترام فون مولتكه بحضور أمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية القاضي د. سعد اللوزي، وأمين عام وزارة العدل للشؤون الإدارية والمالية خلود العبادي، ومدير التعاون الدولي.

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وفي بداية اللقاء هنأ الدكتور الزيادات سعادة السفير بتعيينه سفيراً لجمهورِية ألمانيا الاتحادية في الأردن وتمنى له التوفيق في أداء مهامه، كما أكد على عمق العلاقات التي تربط البلدين الصديقين، والمستوى المتقدم للتعاون القانوني بينهما.



وأكد د. الزيادات على أهمية التعاون المشترك و تعزيز كل ما يخدم قطاع العدالة وسيادة القانون، مشيراً إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي العدل الأردنية والألمانية بشأن التعاون القانوني والقضائي عام (2022) .



ومن جهته أشاد السفير الألماني بالتعاون المشترك بين البلدين معرباً عن أمله بزيادة التعاون القانوني وإدامة التنسيق في مختلف المجالات.