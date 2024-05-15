الأربعاء 15-05-2024
الوكيل الاخباري
 

كيلو الليمون يصل الى دينار وعشرة قروش في السوق المركزي

الرئيس الفلسطيني يصل اليوم الى المنامة للمشاركة في أعمال القمة العربية

الاتحاد الأوروبي: ندعو إسرائيل لوقف عمليتها العسكرية في رفح فورا

المقاومة اللبنانية تطلق 40 صاروخاً على مواقع للاحتلال

الأحوال توضح حول تغيير مكان الإقامة لإعداد جداول الانتخاب

على كافة الجبهات .. المقاومة تواصل التصدي لقوات الاحتلال المتوغلة في غزة

فيديو- اندلاع حريق ضخم في سوق شهير وسط إسطنبول

سعر ليرة الذهب الانجليزية شهد ارتفاعاً ملحوظاً لتصل إلى 387 ديناراً

قوات الاحتلال تعتقل 20 فلسطينيا بالضفة خلال 24 ساعة

جيش الاحتلال : الفرقة 98 بدأت عملياتها العسكرية بقلب مخيم جباليا

الأربعاء، 15-05-2024 10:04 ص

وزير العدل والسفير الألماني يبحثان تعزيز التعاون بين البلدين

441172886_857219919763993_7909922632278875846_n


الوكيل الإخباري - استقبل وزير العدل د. أحمد الزيادات، في مكتبه، السفير الألماني لدى الأردن د. بيرترام فون مولتكه بحضور أمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية القاضي د. سعد اللوزي، وأمين عام وزارة العدل للشؤون الإدارية والمالية خلود العبادي، ومدير التعاون الدولي.

اضافة اعلان


وفي بداية اللقاء هنأ الدكتور الزيادات سعادة السفير بتعيينه سفيراً لجمهورِية ألمانيا الاتحادية في الأردن وتمنى له التوفيق في أداء مهامه، كما أكد على عمق العلاقات التي تربط البلدين الصديقين، والمستوى المتقدم للتعاون القانوني بينهما.


وأكد د. الزيادات على أهمية التعاون المشترك و تعزيز كل ما يخدم قطاع العدالة وسيادة القانون، مشيراً إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي العدل الأردنية والألمانية بشأن التعاون القانوني والقضائي عام (2022) .


ومن جهته أشاد السفير الألماني بالتعاون المشترك بين البلدين معرباً عن أمله بزيادة التعاون القانوني وإدامة التنسيق في مختلف المجالات.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
357286_20_1681634779

كيلو الليمون يصل الى دينار وعشرة قروش في السوق المركزي

1715761210883

اتفاقية شراكة بين البلقاء التطبيقية وجمعية نساء للتنمية الثقافية

الاحوال المدنية1

الأحوال توضح حول تغيير مكان الإقامة لإعداد جداول الانتخاب

1715761441295

وزيرة بلجيكية: نقدر دور الأردن الإنساني في غزة وتحقيق الاستقرار بالمنطقة

77

الأردن يشارك في المنتدى العالمي لرواد الأعمال في المنامة

M63A8879

التربية: 4 تخصصات مهنية جديدة العام الدراسي القادم

أخبار متعلقة
86124614

مزاد علني لبيع 1620 شقة في الأردن - رابط

602397438

الاتفاق على آليات عمل جديدة لمشروع صرف صحي بلدة المغير في إربد

1120236192347329693455

بدء صرف رواتب موظفي القطاع العام اعتبارا من اليوم

00y4Gp0Kl46PzAbMYWHmrg88Z3HVtX77VmcqHBsL

وكلاء السياحة والسفر: آخر رحلات العمرة للموسم الحالي تغادر في 25 نيسان الحالي

GLWnMrZWIAA0AHd

الخصاونة يستقبل رئيس مجلس الشورى السّعودي

1120222812611621987286

الضمان يكشف الحد الأعلى لأجر المؤمن عليه لعام 2024