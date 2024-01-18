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الخميس، 18-01-2024 06:09 م

ولي العهد يلتقي مرتبات المستشفى الميداني الأردني 76 العائدين من غزة

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الوكيل الاخباري - التقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد في الديوان الملكي الهاشمي، اليوم الخميس، مرتبات المستشفى الميداني الأردني السابق غزة /76 الذين عادوا من القطاع الأسبوع الماضي، بعد استلام المستشفى الميداني غزة/ 77 مهامه.

ونقل سمو ولي العهد تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، لمرتبات المستشفى واعتزازه بجهودهم التي بذلوها طوال الشهور الماضية.

وعبر سموه خلال اللقاء، بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، عن شكره لمرتبات المستشفى لما قدموه من جهود إنسانية كبيرة بخاصة رفيقات السلاح، في ظل ما يشهده القطاع من عدوان، مؤكدا أن الأردن مستمر في دعم الأشقاء الفلسطينيين.

واستعرض قائد قوة المستشفى الميداني العسكري الأردني غزة/ 76 العقيد الركن ثائر الخطيب طبيعة العمل وجهود الكوادر خلال عمل المستشفى الواقع شمال قطاع غزة.

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