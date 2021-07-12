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الإثنين، 12-07-2021 01:59 م

1029 حريقا في محافظة جرش منذ بداية العام الحالي

جرش


الوكيل الإخباري - شهدت محافظة جرش منذ بداية العام الحالي، 1029 حريقا، بينها 1019 حريقا مفتعلا، بحسب ما أكد محافظ جرش فراس أبو قاعود، الاثنين.

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وقال، خلال إطلاق الحملة الوطنية للمحافظة على الأشجار الحرجية التي أطلقتها المحافظة من منطقة ثغرة عصفور، إنه "سيتم تشديد العقوبات على مفتعلي الحرائق في محافظة جرش، ولن يكون هناك تهاون في تطبيق القانون عليهم".


وبين مدير اشغال جرش عامر الدباس، أن "مديرية الأشغال ستعمل الثلاثاء بتنظيف جوانب الشارع الرئيسي الواصل بين محافظات العاصمة وجرش وإربد داخل حدود محافظة جرش من النفايات والأوراق". 


مدير البيئة في محافظة جرش مدحت عناقرة، قال إنه "سيتم في 27 تموز/يوليو الحالي إطلاق حملة وطنية على مستوى الوطن لتنظيف المناطق الحرجية من النفايات".


 




 

 


 

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