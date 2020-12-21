300 ألف دينار لإعادة تأهيل ملعب عجلون الرياضي

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان





خصص مجلس محافظة عجلون مبلغ 300 ألف دينار من موازنة العام الحالي لإعادة تأهيل ملعب المجمع الرياضي في المحافظة .وقال أمين عام وزارة الشباب الدكتور حسين الجبور في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن الوزارة باشرت العمل بالمشروع بعد أن توقف العمل فيه في وقت سابق من قبل المقاول المشرف على المشروع وسيجري تجهيزه بالكامل من خلال فرشه بالترتان ليكون ملائما للتدريب وإجراء المباريات، مشيرا إلى الملعب سيكون جاهزا لاستقبال الفرق الرياضية في غضون 3 أشهر.وثمن الجبور جهود مجلس المحافظة واهتمامه بالقطاع الشبابي والرياضي من خلال تخصيص المبلغ للمجمع إضافة إلى تخصيص مبلغ 180 ألف دينار من موازنة العام الحالي و 120 ألف دينار من موازنة العام 2021 ومتابعات أهالي محافظة عجلون لتطوير وتحسين مختلف القطاعات، أبرزها قطاعي الشباب والرياضة .وأعرب رئيس نادي عجلون الرياضي رجائي الصمادي عن تقديره والأسرة الرياضية في النادي والمحافظة لوزارة الشباب التي تقف إلى جانب الشباب الرياضي والأخذ بيدهم نحو الأفضل، مشيرا إلى أن استئناف العمل بالملعب دليل على حرص الوزارة على توفير وتهيئة المرافق المناسبة للأندية والفرق الرياضية من ملاعب وصالات.وأكد الصمادي أن إنجاز الملعب يوفر على الأندية مبالغ بدل أجور تنقلات والوقت والجهد والمكان الذي يتوفر فيه جميع المرافق والقاعات التدريبية الرياضية.