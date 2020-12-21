الإثنين 21-12-2020
الوكيل الاخباري

300 ألف دينار لإعادة تأهيل ملعب عجلون الرياضي

تخفيض أسعار 500 سلعة في الاستهلاكية العسكرية

البريد الأردني يطرح إصدارات جديدة من الطوابع التذكارية

215 وفاة و 33364 إصابة جديدة بكورونا في بريطانيا

توضيح بشأن القرارات الجديدة حول الاغلاقات وحظر التجول بالاردن

الاعلان عن سيناريوهات جديدة للتعامل مع كورونا بالاردن

عبيدات يوضح حول اثر سلالة كورونا الجديدة على فعالية اللقاحات

وزير الصحة : نسب اشغال الاسرة في المستشفيات مطمئنة

مطالبة بإعادة النظر بفتح قطاع الاندية الرياضية

31 وفاة و 1541 اصابة جديدة بكورونا في فلسطين

الإثنين، 21-12-2020 07:09 م

300 ألف دينار لإعادة تأهيل ملعب عجلون الرياضي

1


الوكيل الاخباري - خصص مجلس محافظة عجلون مبلغ 300 ألف دينار من موازنة العام الحالي لإعادة تأهيل ملعب المجمع الرياضي في المحافظة .
اضافة اعلان

وقال أمين عام وزارة الشباب الدكتور حسين الجبور في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن الوزارة باشرت العمل بالمشروع بعد أن توقف العمل فيه في وقت سابق من قبل المقاول المشرف على المشروع وسيجري تجهيزه بالكامل من خلال فرشه بالترتان ليكون ملائما للتدريب وإجراء المباريات، مشيرا إلى الملعب سيكون جاهزا لاستقبال الفرق الرياضية في غضون 3 أشهر.

وثمن الجبور جهود مجلس المحافظة واهتمامه بالقطاع الشبابي والرياضي من خلال تخصيص المبلغ للمجمع إضافة إلى تخصيص مبلغ 180 ألف دينار من موازنة العام الحالي و 120 ألف دينار من موازنة العام 2021 ومتابعات أهالي محافظة عجلون لتطوير وتحسين مختلف القطاعات، أبرزها قطاعي الشباب والرياضة .

وأعرب رئيس نادي عجلون الرياضي رجائي الصمادي عن تقديره والأسرة الرياضية في النادي والمحافظة لوزارة الشباب التي تقف إلى جانب الشباب الرياضي والأخذ بيدهم نحو الأفضل، مشيرا إلى أن استئناف العمل بالملعب دليل على حرص الوزارة على توفير وتهيئة المرافق المناسبة للأندية والفرق الرياضية من ملاعب وصالات.

وأكد الصمادي أن إنجاز الملعب يوفر على الأندية مبالغ بدل أجور تنقلات والوقت والجهد والمكان الذي يتوفر فيه جميع المرافق والقاعات التدريبية الرياضية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
33

تخفيض أسعار 500 سلعة في الاستهلاكية العسكرية

1

البريد الأردني يطرح إصدارات جديدة من الطوابع التذكارية

1120201922143778687775

توضيح بشأن القرارات الجديدة حول الاغلاقات وحظر التجول بالاردن

12202020171127152097858

الاعلان عن سيناريوهات جديدة للتعامل مع كورونا بالاردن

fffffff

عبيدات يوضح حول اثر سلالة كورونا الجديدة على فعالية اللقاحات

12202017212021947619219

وزير الصحة : نسب اشغال الاسرة في المستشفيات مطمئنة

أخبار متعلقة
11202025191742986063020

عجلون: شباب ينشئون مشاريع سياحية صديقة للبيئة

11202020174049127416608

دعوة لحظر التجول الذاتي لمواجهة كورونا بالاردن

5773abf4f2b7c372065b4a38893431cd

توزيع حقائب صحية للحد من انتشار كورونا في عجلون

9352e8d4-fc38-4113-b75b-c76a7ed65d21-1024x768

عجلون: مطالب بإزالة الانقاض ومخلفات الإنشاءات

253491

حملات مكثفة للرقابة على الالتزام بالاجراءات الصحية في عجلون

1120201712495205144606

تسجيل أول طعن في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب