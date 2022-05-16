60 ألف دينار مخصصات لترميم متحف نقوش البادية الشمالية في الصفاوي

الوكيل الاخباري - قال مدير آثار محافظة المفرق، عماد عبيدات، إنه جرى تخصيص مبلغ 60 ألف دينار من موازنة مجلس محافظة المفرق للعام الحالي لمشروع استكمال متحف نقوش البادية الشمالية في منطقة الصفاوي.



وبين عبيدات، لوكالة الأنباء الأردنية، اليوم الاثنين، أنه جرى تخصيص هذا المبلغ لاستكمال أعمال صيانة وترميم المبنى من الداخل، والذي كان سابقا تابعا للهجانة، متوقعا أن يجري الانتهاء من هذه الأعمال خلال موسم 2022.

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