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الثلاثاء، 27-07-2021 08:22 ص

90% نسبة الإصابة بكورونا بين النزلاء الجدد في السجون

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مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العميد عمار القضاة


الوكيل الإخباري - قال مدير إدارة الإصلاح والتاهيل في مديرية الأمن العام العميد عمار القضاة، إن النزلاء الجدد الذين يدخلون السجون تصل نسبة إصابتهم بفيروس كورونا إلى 90%.

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وأضاف في تصريحات صحافية ، إن هذه الأمر يتطلب من الإدارة وعي وإجراءات مشددة من حيث استقبال وعزل النزلاء.


وبين القضاة أن نسبة الإصابات لم تتجاوز 1.5% داخل مراكز الإصلاح على الرغم من أنها مغلقة.


وأوضح أن عدد النزلاء في مراكز الاصلاح بمختلف محافظات الأردن تجاوز 17 ألف نزيل في حين أن الطاقة الاستعابية في السجون تبلغ 13288 نزيلا.


وأشار إلى أن نحو 37% من نزلاء المراكز اعتادوا تكرار الجرائم وعادوا للسجون، مبينا أن الاكتظاظ في المراكز يصل أحيانا إلى 130% من الطاقة الاستعابية.

 

 

 




 

 


 

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