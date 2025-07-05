"أوبك بلس" يعلن زيادة جديدة في إنتاج النفط

الوكيل الإخباري- أعلن تحالف دول "أوبك بلس"، عن عزمها زيادة إنتاج النفط في آب بمعدل 548 ألف برميل يوميا، مقارنة بمستوى الإنتاج المطلوب في الشهر الحالي.

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