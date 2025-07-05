"أوبك بلس" يعلن زيادة جديدة في إنتاج النفط

وقال تحالف "أوبك بلس"، في بيان اليوم السبت، إن هذه الزيادة قابلة للتعديل أو الإيقاف المؤقت، بحسب متغيرات السوق، ما يمنح التحالف المرونة اللازمة لدعم استقرار السوق.
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