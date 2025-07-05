السبت 2025-07-05 08:09 م
 

"أوبك بلس" يعلن زيادة جديدة في إنتاج النفط

النفط يرتفع وسط مخاوف من اتساع الصراع بالشرق الأوسط
النفط
 
السبت، 05-07-2025 06:25 م

الوكيل الإخباري-    أعلن تحالف دول "أوبك بلس"، عن عزمها زيادة إنتاج النفط في آب بمعدل 548 ألف برميل يوميا، مقارنة بمستوى الإنتاج المطلوب في الشهر الحالي.

اضافة اعلان


وقال تحالف "أوبك بلس"، في بيان اليوم السبت، إن هذه الزيادة قابلة للتعديل أو الإيقاف المؤقت، بحسب متغيرات السوق، ما يمنح التحالف المرونة اللازمة لدعم استقرار السوق.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

علم بريطانيا

عربي ودولي بريطانيا تعلن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع سوريا

رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز

أخبار محلية الفايز يرعى احتفال مؤسسة إعمار لواء الجيزة بالأعياد الوطنية

لاجئون سوريون في مخيم الزعتري

أخبار محلية ترجيح عودة 200 ألف لاجئ سوري من الاردن الى بلادهم بهذا الموعد

مجلس النواب

شؤون برلمانية الكشف عن مصير النائب المتهم بتهريب مستندات من مقر "الجماعة" المحظورة

المحامي مالك راشد الغويري

أخبار محلية "مديرية الأمن العام: تراث عريق وتضحيات وبطولة ( متحف العقبة مثالا ) "

العيسوي يعزي عشائر الزبيدي والعرموطي وحدادين والعبداللات العمرو

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي 5 عشائر اردنية

النفط يرتفع وسط مخاوف من اتساع الصراع بالشرق الأوسط

أسواق ومال "أوبك بلس" يعلن زيادة جديدة في إنتاج النفط

نقود

أخبار محلية حوالي 3 ملايين دينار قروض للمزارعين بالبادية الشمالية



 
 



الأكثر مشاهدة