مدرسة خاصة في عمان تنهي خدمات عشرات الموظفين

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الوكيل الإخباري- تفاجأ موظفون يقدر عددهم بخمسين موظفاً بقرار إنهاء خدماتهم بشكل مفاجئ من قبل إحدى المدارس الخاصة في العاصمة عمّان ، بعد سنوات طويلة من العمل، دون صرف كامل حقوقهم الوظيفية والمكتسبة وفق ما ورد في شكوى لـ "الوكيل الإخباري". اضافة اعلان





وقال موظفون، إن قرار إنهاء خدماتهم رغم أن عقود عملهم غير محددة المدة، وأن أقل موظف منهم أمضى في المدرسة أكثر من عشر سنوات خدمة فعلية، بينما تجاوزت خدمة البعض 25 عامًا.



وأضافوا أن المدرسة خيّرتهم بين خيارين: إما القبول بمبلغ مالي مقطوع يشمل راتب شهر إنذار وشهر مكافأة نهاية خدمة فقط، أو التوجه للمحكمة وتقديم شكوى، وهو ما وصفه الموظفون بأنه "ظلم لا يراعي سنوات العمل الطويلة"، على حد تعبيرهم.



وقالوا أن أغلب الموظفين التي انهيت خدماتهم ملتزمون بأقساط بنكية وقروض مالية، وقرار إنهاء الخدمات المفاجئ وضعهم أمام مستقبل مجهول دون حماية أو بدائل.



ويطالب المتضررون من وزارة العمل التدخل الفوري والتحقيق في قانونية إجراءات إنهاء الخدمات، والتأكد من حصول الموظفين على كامل حقوقهم وفقًا لقانون العمل الأردني، ومراعاة ظروفهم المعيشية والاجتماعية.