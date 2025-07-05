السبت 2025-07-05 08:08 م
 

الامن العام : العثور على جثة فتاة عشرينية داخل منزل ذويها في الشوبك

دورية الأمن العام
الامن العام
 
السبت، 05-07-2025 05:50 م
الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   عثرت الأجهزة الأمنية، مساء اليوم، على جثة فتاة عشرينية داخل منزل ذويها في منطقة الشوبك بمحافظة معان.اضافة اعلان


وقال مصدر أمني لموقع الوكيل الاخباري إنه جرى تحويل الجثة إلى مركز الطب الشرعي للوقوف على أسباب الوفاة، فيما باشرت الفرق المختصة في مديرية الأمن العام التحقيق في ملابسات الحادثة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

علم بريطانيا

عربي ودولي بريطانيا تعلن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع سوريا

رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز

أخبار محلية الفايز يرعى احتفال مؤسسة إعمار لواء الجيزة بالأعياد الوطنية

لاجئون سوريون في مخيم الزعتري

أخبار محلية ترجيح عودة 200 ألف لاجئ سوري من الاردن الى بلادهم بهذا الموعد

مجلس النواب

شؤون برلمانية الكشف عن مصير النائب المتهم بتهريب مستندات من مقر "الجماعة" المحظورة

المحامي مالك راشد الغويري

أخبار محلية "مديرية الأمن العام: تراث عريق وتضحيات وبطولة ( متحف العقبة مثالا ) "

العيسوي يعزي عشائر الزبيدي والعرموطي وحدادين والعبداللات العمرو

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي 5 عشائر اردنية

النفط يرتفع وسط مخاوف من اتساع الصراع بالشرق الأوسط

أسواق ومال "أوبك بلس" يعلن زيادة جديدة في إنتاج النفط

نقود

أخبار محلية حوالي 3 ملايين دينار قروض للمزارعين بالبادية الشمالية



 
 





الأكثر مشاهدة