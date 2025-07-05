الامن العام : العثور على جثة فتاة عشرينية داخل منزل ذويها في الشوبك

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الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - عثرت الأجهزة الأمنية، مساء اليوم، على جثة فتاة عشرينية داخل منزل ذويها في منطقة الشوبك بمحافظة معان. اضافة اعلان





وقال مصدر أمني لموقع الوكيل الاخباري إنه جرى تحويل الجثة إلى مركز الطب الشرعي للوقوف على أسباب الوفاة، فيما باشرت الفرق المختصة في مديرية الأمن العام التحقيق في ملابسات الحادثة.











