جوهرة المملكة تعزّز ريادتها في حلول التكييف المركزي بالتعاون مع AUX العالمية

12:17 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/736968 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة جوهرة المملكة، الوكيل الحصري لمكيّفات AUX في الأردن، عن توسيع نطاق خدماتها في قطاع التكييف المركزي، عبر تقديم حلول متقدّمة تعتمد على أحدث تقنيات التبريد من شركة AUX العالمية، أحد أبرز المصنّعين في هذا المجال على مستوى العالم. اضافة اعلان





وتقدّم "جوهرة المملكة" أنظمة VRF الذكية، المعروفة بكفاءتها العالية في استهلاك الطاقة وقدرتها على التكيّف مع مختلف أحجام وأنماط المباني، سواء السكنية أو التجارية أو الصناعية. وتمثّل هذه الأنظمة الخيار الأمثل للمشاريع الكبرى التي تتطلب أداءً مستقرًا وتحكّمًا دقيقًا بدرجات الحرارة.



وقال المتحدث باسم الشركة:"نحن ملتزمون بتقديم أفضل ما توصلت إليه تكنولوجيا التبريد العالمية، من خلال شراكتنا مع AUX، لنمنح السوق الأردني حلولًا فعّالة ومستدامة في مجال التكييف المركزي.



فريقنا الهندسي مستعد لتقديم الدعم الكامل بدءًا من التصميم وحتى التنفيذ وما بعد البيع."



خدمات متكاملة للمشاريع الكبرى



تتميّز "جوهرة المملكة" بتوفير خدمات شاملة تشمل التصميم الهندسي، التوريد، التركيب، التشغيل، والبرمجة لأنظمة التكييف المركزي، مع مراعاة أعلى معايير الجودة والدقة في التنفيذ. وقد نجحت الشركة خلال السنوات الماضية في تنفيذ العديد من المشاريع الكبرى داخل الأردن وخارجه، بفضل كفاءتها الفنية وخبرتها المتراكمة.



دعم فني وصيانة مستمرة



تعتمد الشركة على فريق متخصص من المهندسين والفنيين المؤهلين، وتوفّر خدمات صيانة دورية وخطط دعم فني مرنة لضمان استمرار الأداء الأمثل للأنظمة المركبة، بما ينعكس إيجابًا على راحة العملاء وجودة بيئة المباني.



ابتكار واستدامة



من خلال الشراكة التقنية مع AUX، تسعى "جوهرة المملكة" إلى توفير منتجات مبتكرة تتماشى مع المعايير البيئية، وتُسهم في تقليل الانبعاثات واستهلاك الطاقة، بما يدعم توجّه السوق نحو حلول مستدامة وذكية في البنية التحتية الحديثة.