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الثلاثاء، 13-02-2024 01:04 م

أسهم أوروبا تتراجع قبيل بيانات التضخم الأميركية

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الوكيل الإخباري - تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، مع تحلي المستثمرين بالحذر قبيل صدور بيانات أسعار المستهلكين الأميركية، وهي من العوامل الحاسمة في تحديد مسار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي حيال سعر الفائدة، وعكوفهم على تقييم نتائج أعمال شركات صدرت في وقت سابق من اليوم.

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وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% عن أعلى مستوى سجله في عامين، مع تسجيل أسهم التكنولوجيا شديدة التأثر بأسعار الفائدة أدنى مستوى في أسبوع بانخفاضها 1.3%.


وتتجه كل الأنظار نحو مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر يناير المقرر اليوم، والذي يساعد في تشكيل توقعات المستثمرين بشأن الموعد المحتمل لخفض البنك المركزي أسعار الفائدة.


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